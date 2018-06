Incendi Friuli Venezia Giulia: task force già al lavoro

In Friuli Venezia Giulia la task force per la prevenzione e l’eventuale spegnimento di incendi boschivi è pronta e con esso il numero verde (800500300) che attiva la Sala operativa regionale della Protezione Civile. A occuparsi degli interventi antincendio, in collaborazione con la Protezione Civile regionale, è il Corpo forestale che può contare su 250 persone, di cui 168 operanti presso le Stazioni forestali, che eventualmente coordinano anche i volontari della Protezione Civile, attivi in tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia. A livello regionale è inoltre attiva una collaborazione fra i Vigili del Fuoco e la Protezione civile regionale.

Lo scorso anno si sono registrati 102 incendi boschivi per un totale di 103,40 ettari di superficie percorsa dal fuoco di cui effettivamente 43,60 ettari boscati. L’area triestina, in particolare il Carso, è stata quella più colpita dagli incendi nel 2017 (29%), la provincia di Udine ha visto il 26% degli ettari complessivamente colpiti, la zona di Tolmezzo il 18%, il pordenonese il 15% e l’isontino il 12%. Le cause sono state principalmente dolose (45%), il 22% sono stati eventi colposi, il 7% cause naturali (soprattutto fulmini) mentre nel 26% dei casi si tratta di cause ignote. Nell’opera di spegnimento sono intervenuti complessivamente 316 uomini del Corpo forestale, 672 volontari antincendio e 500 Vigili del Fuoco.