Incendi: l’Italia invia due Canadair in Svezia “per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio”

“Per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio incendi in Svezia, decollati da Ciampino 2 Canadair dei vigili del fuoco nell’ambito del voluntary pool del Meccanismo Europeo di protezione civile Europeo“: lo annunciano in un tweet i Vigili del fuoco.

Roghi sarebbero divampati in vaste zone boschive in un’area scarsamente popolata a un centinaio di km a nordovest da Stoccolma.