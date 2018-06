Incendi, Ministro Costa: al via la videosorveglianza di parchi e zone a rischio

“Una delle progettazioni speciali che come Ministro dell’Ambiente voglio mettere sul tavolo è quella della videosorveglianza nei parchi e nelle zone dove si rivelano particolari rischi di incendi boschivi. Nelle prossime settimane, prima dell’arrivo del caldo intenso, verrà inaugurato il primo sistema di videosorveglianza all’interno del parco Nazionale del Vesuvio, che ha sofferto tantissimo durante la scorsa estate. La videosorveglianza non è solo uno strumento repressivo ma anche preventivo, perché ci aiuterà a evitare incontrollati depositi di rifiuti che sono purtroppo uno degli elementi scatenanti degli incendi, come ci confermano le indagini condotte dall’Arma dei Carabinieri“: lo ha spiegato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine dell’evento di presentazione della campagna #StopIncendi2018 che si è svolto questa mattina in Senato.