Incendi Sicilia: oltre 300 chiamate ieri ai Vigili del Fuoco

Sono state oltre 300 ieri le chiamate ai vigili del fuoco di soccorso tecnico per Incendi boschivi, che hanno interessato anche strutture abitative. Lo rende noto il dipartimento dei Vigili del fuoco. L’emergenza ha interessato in particolare le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

”Di particolare rilevanza – dicono i pompieri – gli interventi che hanno reso necessario lo sgombero dell’Istituto scolastico Federico di Svevia a Mascalucia (CT), e quelli effettuati per la messa in sicurezza dei villaggi turistici Kastalia e Club Med in zona Scoglitti (Rg)”.