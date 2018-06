Incendi, al via la campagna #StopIncendi2018: la tecnologia a tutela boschi 

La campagna #Stopincendi2018, che ha come testimonial Jimmy Ghione, “serve a rilanciare ancora una volta l’emergenza incendi nel nostro Paese“, ha spiegato il presidente di UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

Per De Petris, presidente del Gruppo misto al Senato, il passaggio della Forestale nei Carabinieri ha creato un “problema organizzativo molto serio”. Critica anche la senatrice M5S Paola Nugnes, secondo cui “occorre ritrovare un accorpamento delle funzioni, la capillarità della conoscenza, le professionalità“.

Sull’accorpamento “io continuo ad avere le mie perplessità“, ha commentato il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. “L’anno scorso eravamo in transizione,vediamo quest’anno se siamo a regime, se se avrà avuto ragione l’ex ministro Madia o chi era contrario”.

Una catastrofe su cui ha pesato molto il meteo, con un’estate calda e torrida da record, ma che si è verificata anche durante passaggio – non senza polemiche – del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri.

Obiettivo dell’esecutivo è scongiurare un nuovo annus horribilis dopo il 2017, che ha visto andare in fumo oltre 140mila ettari di verde (rispetto ai 47mila del 2016).

Si inizierà con il Parco nazionale del Vesuvio, “che ha sofferto moltissimo l’estate scorsa”, ha evidenziato il ministro, spiegando che insieme alle “azioni immediate” come questa ci sarà una “pianificazione che deve prender corpo in modo strutturale”.

La videosorveglianza è il “primo step” che il governo metterà in campo nelle prossime settimane, “soprattutto nei parchi dove c’è una necessita’ particolare”, ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

A sottolineare l’importanza dell’hi-tech, insieme al ruolo dell’intelligence e agli investimenti sulle attività agricole multifunzionali, è la campagna #StopIncendi2018, presentata oggi in Senato nel corso del convegno ‘incendi boschivi e prevenzione”, promosso dalla senatrice Loredana De Petris in collaborazione con la fondazione UniVerde.

Scende in campo anche la tecnologia, dalla videosorveglianza ai droni, per proteggere dagli incendi il patrimonio boschivo italiano nel corso di quest’estate, ed evitare i roghi che hanno devastato la penisola nel 2017.

