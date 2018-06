Roma, appicca incendio in un palazzo e si lancia giù: è grave 

Momenti drammatici a Roma, dove un giovane romeno di 34 anni ha prima dato fuoco ad alcuni locali al secondo piano di un palazzo in disuso di via di Torre Spaccata, alla periferia di Roma, poi è salito al quarto piano e si è aggrappato a una balaustra da dove si sarebbe lasciato cadere nel vuoto. E’ accaduto nella tarda serata di ieri. L’uomo, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Ha riportato fratture multiple ed stato sottoposto a intervento chirurgico. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Secondo quanto si e’ appreso, mentre i vigili del fuoco stavano montando la scala per soccorrerlo l’uomo che era aggrappato alla balaustra si sarebbe lasciato cadere.