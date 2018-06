Un giovane, a bordo della sua motocicletta, ha investito un cavallo che vagava per strada, perdendo la vita: l’incidente si è verificato ieri sera, sulla SP144, tra Vico del Gargano e la Foresta Umbra. L’impatto è stato violento e per il 24enne non c’èstato nulla da fare. Morto anche l’animale che non aveva il microchip. In corso le indagini dei carabinieri per risalire al proprietario del cavallo ed accertare eventuali responsabilità.