“Installa la tua tenda”: 1000 biglietti gratis per Campus Party

“ Installa la tua tenda ” è l’iniziativa speciale lanciata da Campus Party con le aziende partner dell’evento: 1000 biglietti messi a disposizione di tutti i giovani che vorranno partecipare dal 18 al 22 luglio 2018 a Fiera Milano Rho, al più grande geek camping al mondo.

In questo format internazionale dedicato a innovazione e creatività, sono attesi centinaia di migliaia di ospiti, giovani, tende e computer. Decine di migliaia di partecipanti a conferenze, workshop, hackathon, job matching.

Festival di esperienze e condivisioni per confrontarsi giorno e notte per (ri)progettare insieme il futuro, ma anche impegno costante per sviluppare, giorno dopo giorno, il codice sorgente del futuro e migliorare il mondo attraverso un uso sempre più consapevole della tecnologia.

Futuro, open innovation, giovani, tecnologia, co-creazione, sviluppo sono le sue parole chiave.

5 giorni di creatività innovativa

Per la seconda edizione italiana, Milano brillerà per cinque giorni e 4 notti non stop, con la più alta concentrazione di giovani digitali, 4 mila tende, 8 palchi, 20 mila visitatori attesi, 350 speaker provenienti da tutto il mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e università.

Campus Party è un appuntamento in cui trovare ispirazione, formarsi ma anche confrontarsi h24 sui temi caldi del futuro, spaziando tra 5 aree tematiche: scienza, imprenditoria, coding, intrattenimento e creatività. È qui che si incontrano professionisti e appassionati di robotica o di ingegneria spaziale, di digital entertainment e programmazione, di blockchain e gaming, di computer graphic e realtà virtuale e aumentata, di biohacking ma anche di musica elettronica, storytelling, animazione 3D, open source e molto altro.

L’evento è un contenitore di opportunità, che offre la possibilità ai presenti di mettersi in mostra davanti alle migliori aziende italiane e internazionali. I main partner di Campus Party sono AXA, primo brand assicurativo al mondo che si impegna ogni giorno rendere concreta la promessa “empower people to live a better life”; Nexi, la paytech delle banche, leader in Italia nei pagamenti digitali e IGPDecaux, numero uno nella comunicazione esterna in Italia per capacità di valorizzare spazi e servizi pubblici, rendendo le città sempre più smart.

Importante novità di questa edizione è la Job Factory, area in cui i partecipanti e le aziende possono conoscersi e svolgere diverse attività insieme. Un’occasione unica per avere la possibilità di presentarsi a manager e dirigenti aziendali, mostrare il proprio talento, scambiare opinioni con loro e trovare lavoro!

L’evento si sviluppa in tre spazi distinti:

Arena : il cuore dell’evento, con 7 palchi che ospitano talk, panel, interviste, 4 aree workshop e 1 BarCamp , con relatori di spicco nel panorama nazionale ed internazionale. Luogo di lavoro e di sfide con numerosi CPHack – esclusivo format per le hackathon di Campus Party – realizzati in collaborazione con tree , Open Innovation Partner dell’evento. L’Arena è anche il luogo di divertimento senza fine, con Meet&Greet, attività speciali, dj set e attività autogestite dai partecipanti.

: dove toccare con mano il futuro e le tecnologie innovative – robot, VR, AR, simulatori, tornei e aree dedicate al gaming e all’eSport. Maker, aziende, istituzioni e università, inoltre, espongono soluzioni e progetti all’avanguardia. Village: dove vivere insieme l’esperienza dell’evento, è l’area di riposo del campusero. Con un vero e proprio campeggio allestito all’interno della fiera, dove riposare in tende fornite dall’organizzazione per tutta la durata della manifestazione e trovare altre infrastrutture dedicate al relax che rendono Campus Party il più grande geek camping al mondo.

Ricca agenda con “speaker of the future”

Sono oltre 350 gli speaker che saliranno sui palchi di Campus Party, tra cui i keynote speaker Guido Tonelli, fisico portavoce dell’esperimento CMS al CERN che ha portato alla scoperta del Bosone di Higgs; Jon “Maddog” Hall, Executive Director of Linux Foundation; Edward Frenkel, professore di matematica all’Università di Berkeley in California e autore del best seller “Love and Math” e George Hotz, informatico e hacker statunitense, il primo ad aver eseguito un jailbreak dell’iPhone 3S e un hacking della PlayStation 3.

Non mancheranno voci di rilievo su ogni palco tematico, tra cui Alessandro Avataneo, Coordinatore College Cinema della Scuola Holden, che parlerà di storytelling vs. realtà, Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Matteo Flora, esperto di sicurezza informatica e digital reputation. Víctor Pérez, che ha lavorato agli effetti speciali di Harry Potter e i Doni della Morte e Rogue One: A Star Wars Story. James Hughes, Executive Director dell’Institute for Ethics and Emerging Technologies e autore di “Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond To The Redesigned Human Of The Future”, in cui afferma che il futuro post-umano sia possibile solo attraverso la fusione con la tecnologia.

Per l’intrattenimento serale si prospettano molte sorprese, tra cui un workshop serale di musica 8bit con Fabio Bortolotti – in arte Kenobit – che insegnerà ai partecipanti come suonare il suo Game Boy, seguito da un concerto a suon di chiptune music.