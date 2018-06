Un velivolo da combattimento iraniano F-7 è precipitato oggi a Isfahan per un presunto guasto tecnico. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”.

Come spiega l’agenzia, il pilota e il copilota sarebbero riusciti gettarsi dall’abitacolo prima dello schianto e sono stati trasportati in un ospedale della zona e in base a fonti militari iraniane non sarebbero in gravi condizioni.