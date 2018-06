Johnny Depp malato? Preparazione fisica o problemi di salute? Virale sul web la FOTO che preoccupa i fan

Volto e capelli rasati, viso scavato e pallido: i fan di tutto il mondo sono in pensiero per il dimagrimento estremo e l’aspetto poco in salute di Johnny Depp. E’ diventata virale nelle ultime ore la foto dell’attore quasi 55enne, postata da sue fan russe che sono riuscite a fare una foto con il “pirata” in un hotel di San Pietroburgo prima di un concerto dell’artista, in tour con la sua band, The Hollywood Vampires.

Sui social sono infiniti i commenti preoccupati e affettuosi, soprattutto di chi spera si tratti di preparazione fisica per il prossimo film.