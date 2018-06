Latte, Coldiretti: “In Calabria positivo il trend qualità-quantità”

“Il latte prodotto in Calabria negli ultimi anni registra una crescita costante, cosi’ come piu’ alto e’ il prezzo liquidato agli allevatori calabresi se confrontato con le altre regioni. Tale risultato e’ dovuto principalmente al lavoro che viene svolto nell’ambito dell’unica Organizzazione di produttori di settore, esistente in Calabria: l’Assolac”.

E’ quanto si afferma in un comunicato della Coldiretti In occasione della Giornata mondiale del latte indetta dalla Fao il 1 giugno per ricordare l’importanza dell’alimento e dei suoi derivati per la dieta.

“Negli ultimi tre anni – e’ detto ancora nella nota – la produzione di latte ha segnato un trend positivo sia per quanto riguarda i quantitativi che per il prezzo corrisposto ai soci produttori. I quantitativi conferiti dagli allevatori sono aumentati dal 2015 di un piu’ 11% attestandosi nel 2017 a 453.906,03 hl.; anche il prezzo medio liquidato alla produzione, rispetto al 2015 e’ cresciuto e nel 2017 ed e’ stato di 41,98 centesimi/litro oltre Iva. La qualita’ poi e’ l’elemento distintivo che rende il latte calabrese un prodotto di eccellenza e si deve proprio ad essa se i prezzo praticato da Assolac si configura tra i piu’ alti. Tutto il latte prodotto in ambito della cooperativa e’ tracciato e certificato, di questo l’82% dei conferimenti rispetta i rigidi parametri dell’Alta Qualita’, il 79,55% del latte e’ idoneo alla produzione del Caciocavallo Silano Dop”.

“Gli allevamenti, secondo tutti i parametri di certificazione – prosegue il comunicato di Coldiretti – soddisfano le condizioni generali d’igiene in tutte le fasi di manipolazione del prodotto dalla mungitura alla raccolta e al trasporto del latte crudo che, in queste fasi viene costantemente mantenuto a 4 gradi al fine di preservarne le qualita’ organolettiche. Altro segno distintivo degli allevamenti calabresi e’ il rispetto rigoroso del benessere degli animali. Per raggiungere i piu’ alti standard nelle stalle sono stati effettuati ingenti investimenti con il Psr che hanno portato a dare piena garanzia ai cittadini- consumatori che sempre di piu’ sono attenti a questi aspetti”.

“Pertanto l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte, fortemente voluta dalla nostra organizzazione, che ha restituito trasparenza e valore al settore – afferma Pietro Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria – e’ l’occasione che rafforzera’ le scelte consapevoli dei cittadini nel preferire il latte regionale sulla base di valutazioni oggettive e riscontrabili in termini di qualita’ certificata. Da tutti questi elementi positivi, e’ lecito attendersi un aumento dei consumi dei prodotti Dop e freschi di alta qualita’ per continuare ad assicurare ai produttori un prezzo in linea con i costi di produzione affrontati”.