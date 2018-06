Il colosso sudcoreano dell’elettronica ha reso noto che il G7 ThinQ verrà lanciato anche in Europa, negli stati indipendenti del Commonwealth, nel Medio Oriente, in Africa, Asia e America centrale e meridionale.

LG Electronics ha annunciato di aver lanciato il suo ultimo smartphone di punta, il G7 ThinQ , in Nord America : il dispositivo è stato lanciato venerdì scorso negli Stati Uniti e in Canada tramite operatori di telefonia mobile locali.

Tecnologia: LG lancia lo smartphone flagship G7 ThinQ in Nord America

