“Liberi di Fare”: un’altra tappa verso il Disability Pride Italia

Mobilitarsi a livello nazionale per sensibilizzare le istituzioni ed esortarle a garantire un pieno diritto all’assistenza personale per le persone disabili. Questo è lo scopo della manifestazione “Liberi di Fare”, che si svolgerà tra l’8 e il 10 giugno in 14 piazze italiane, con eventi sincronizzati. Quest’anno, “Liberi di Fare” può contare su un partner di eccellenza per trasmettere al meglio il suo messaggio: la Onlus Disability Pride, che organizza in Italia l’omonimo evento annuale, parteciperà alla manifestazione di Roma, l’8 giugno a Piazza del Popolo.

“L’assistenza personale autogestita, che permette alle persone disabili di assumere assistenti a loro scelta e stabilire direttamente con essi il modo ideale per essere aiutati, non è attualmente garantita in tutte le regioni italiane, pur essendo indispensabile per le persone che, come me, necessitano di assistenza costante per partecipare attivamente alla vita quotidiana,” commenta Carmelo Comisi, Presidente di Disability Pride Onlus. “In molte regioni italiane, come la Sicilia, da cui provengo, non esistono progetti per garantire ‘vita indipendente’ alle persone gravemente disabili: sono le famiglie a fornire assistenza e ciò incrementa spesso situazioni di asocialità e precarietà.”

Secondo Comisi, attivista nell’ambito della disabilità e fondatore del Disability Pride Italia, iniziative come “Liberi di Fare” sono complementari con la missione del Disability Pride, nonché fondamentali affinché l’opinione pubblica si renda conto della gravità del problema e si rivolga alle istituzioni per avere risposte

concrete. “Per prepararci alla quarta edizione del Disability Pride Italia, che si svolgerà il 15 luglio a Piazza del Popolo (Roma), riteniamo essenziale rapportarci con iniziative e associazioni che abbraccino i nostri ideali e obiettivi,” dichiara Comisi. “In particolare, Liberi di Fare è pertinente con l’evento di luglio in quanto, nell’arco di questa edizione del Disability Pride, sarà letto e commentato l’Art. 19 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone Disabili, concentrato per l’appunto sulla vita indipendente.” Durante il Disability Pride Italia 2018 saranno inoltre portate sul palco di Piazza del Popolo le esperienze delle nazioni in cui, al contrario dell’Italia, il diritto all’assistenza personale autogestita viene messo in pratica; tra gli speaker, in quest’occasione, ci saranno anche personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e della cultura, come la scrittrice Simonetta Agnello Hornby.