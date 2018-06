Giovane accusa malore in mare nella Riserva Naturale dello Zingaro, bagnante soccorso da elicottero dell’aeronautica militare

Un bagnante di 29 anni ha avuto oggi un malore a Cala Pisa, all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (Trapani). Un elicottero HH-139A dell’82 Centro Csar (Combat Search and Rescue-Ricerca e Soccorso) del 15 Stormo dell’Aeronautica Militare e’ decollato per prestargli soccorso. Il giovane bagnante e’ stato inizialmente stabilizzato da un medico in spiaggia e poi, con l’ausilio di un operatore del C.N.S.A.S. Sicilia (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), e’ stato recuperato a bordo dell’HH-139A mediante barella verricellabile per essere trasferito presso la piazzola di Valderice (Tp) e lasciato alle cure del 118 trapanese. L’82 Centro e’ uno dei Reparti del 15 Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuita’, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficolta’, concorrendo, inoltre, ad attivita’ di pubblica utilita’ quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15 Stormo hanno salvato piu’ di 7300 persone in pericolo di vita.