Maltempo: allerta gialla dalla mezzanotte alle 15 di domani 

La Protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal da mezzanotte alle ore 15 di domani sui bacini piccoli e medi di tutta la Regione. I temporali hanno gia’ colpito la Regione oggi interessando l’entroterra savonese, con gli 85.6 millimetri caduti a Ellera Foglietto, i 79.6 del Colle di Cadibona, i 70.6 di Santuario di Savona, i 63.8 di Montagna, i 54.8 di Stella Santa Giustina. I temporali sono stati accompagnati da un’intensa attivita’ elettrica con migliaia di fulmini caduti al suolo. Per domani permangono condizioni di spiccata instabilita’, piu’ marcate nella prima meta’ della giornata, con alta probabilita’ di temporali forti o organizzati, anche associati a grandine. Residua instabilita’ con possibili isolati rovesci o temporali d’intensita’ al piu’ moderata e’ prevista anche per giovedi’