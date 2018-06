Maltempo Ancona: riconoscimento del sindaco ai poliziotti-eroi 

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha invitato in Comune il questore Oreste Capocasa e gli agenti della Polizia di Stato della Questura per ringraziarli per avere tratto in salvo ieri mattina due donne rimaste intrappolate a bordo della loro auto in un sottopassaggio invaso dall’acqua, durante il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città.

Affiancata dal questore, il sindaco ha consegnato un certificato di riconoscimento al vice ispettore Benedetto Fanesi, all’assistente capo Pietro Golia, all’assistente Marco Cropo, all’assistente Diego Ravarelli, all’agente scelto Simone Cingolani, all’agente scelto Andrea Fioretti “per aver gestito con professionalità, coraggio, determinazione e alto senso del dovere la drammatica situazione che si e’ verificata in occasione del nubifragio che il 14 giugno 2018 si e’ abbattuto sulla citta’ di Ancona e che ha reso necessario il salvataggio di due persone intrappolate nella loro auto invasa dall’acqua. Il sindaco Valeria Mancinelli e la Citta’ di Ancona li ringraziano”. Mancinelli ha inoltre donato una targa al questore.