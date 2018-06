Maltempo, vento e pioggia: chiusa e riaperta la Provinciale Jesina

Maltempo a Filottrano e sulla Provinciale Jesina dove tre pali a sostegno di cavi telefonici sono stati abbattuti dagli alberi nei pressi di Santa Maria Nuova e altre piante sono cadute.

La pioggia e il vento nella zona hanno reso necessari diversi interventi dei vigili del fuoco: un tratto della Provinciale jesina è stata chiuso e poi riaperto dopo un’ora per liberare la sede stradale dai rami mentre a Filottrano problemi di viabilità si sono registrati in via San Giovanni.

Forti piogge hanno interessato anche le zone di Macerata e di Pollenza dove ci sono stati degli allagamenti.