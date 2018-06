“Valuteremo in tempi rapidissimi la richiesta di stato di emergenza regionale avanzata dal Comune di Cortona. La Regione agirà tempestivamente per affrontare le criticità idrogeologiche e per sostenere l’attività degli imprenditori che hanno subito danni”.

article

MeteoWeb

Maltempo, Rossi: a Cortona interventi su criticità e credito

“Valuteremo in tempi rapidissimi la richiesta di stato di emergenza regionale avanzata dal Comune di Cortona. La Regione agirà tempestivamente per affrontare le criticità idrogeologiche e per sostenere l’attività degli imprenditori che hanno subito danni”. Lo scrive il presidente della Toscana Enrico Rossi assicurando la massima attenzione per i gravi disagi causati dalla ‘bomba d’acqua’

