Maltempo, grandine a Chieti: asilo chiuso per 2 giorni

Sospensione per due giorni, il 14 e 15 giugno, dell’attività didattica dell’asilo nido in località Madonna delle Piane a Chieti. La violenta grandinata abbattutasi sulla città insieme alla pioggia, intorno alle 14, ha infatti provocato abbondanti infiltrazioni di acqua nel solaio di copertura della struttura causando, in alcune aule, ad eccezione della sala giochi e della zona riposo, il distacco di numerosi pannelli delle controsoffittature.

Nel pomeriggio il sindaco Umberto Di Primio ha effettuato un sopralluogo nell’asilo insieme all’assessore ai lavori pubblici Raffaele Di Felice.

”Al fine di verificare la consistenza dei danni alla struttura e agli impianti – dice Di Primio – è necessario attendere che termini il percolamento dell’acqua. Solo successivamente l’Ufficio tecnico potra’ provvedera’ ad effettuare gli interventi di ripristino. Nel frattempo, a titolo precauzionale, anche in considerazione dell’allerta meteo comunicata dal Centro Funzionale d’Abruzzo alle ore 16.15, che prevede precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale per la giornata di domani e per le successive 18-24 ore, ho predisposto un’ordinanza di sospensione delle attivita’ didattiche per le giornate di domani, giovedi’ 14, e venerdi’ 15 giugno 2018 al fine di tutelare la pubblica incolumita’ ed effettuare le necessarie verifiche per ripristinare le funzionalita’ della struttura, attivita’ non compatibili con la presenza dei bambini e del personale addetto”.