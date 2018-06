Maltempo, violenti temporali nella notte: bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia

E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: