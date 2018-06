Maltempo, nubifragio nel Reatino: interventi ancora in corso

Sono ancora in corso, dalla tarda serata di ieri, le operazioni di messa in sicurezza dell’area colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e per quasi tutta la notte su Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti.

I Vigili del fuoco reatini stanno tutt’ora operando con mezzi per il movimento terra per rimuovere i detriti e il fango che dalla montagna sovrastante il centro abitato hanno invaso le vie della frazione e parte della statale Terminillese. Molte auto che erano in sosta sono state trascinate e danneggiate dalla acqua e dal fango in seguito allo smottamento di una parte del costone della montagna. Una sola famiglia, di quelle in un primo momento evacuate dalla frazione, ha dovuto lasciare la propria abitazione.