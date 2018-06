Maltempo al Sud, situazione critica in Puglia: oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado, danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE]

Il maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale del Salento, in meno di un’ora, ben 65mm a Taurisano, 52mm a Tuglie e 50mm ad Alliste. A causa dei contrasti termici (le temperature oscillano intorno ai +20°C in pieno giorno dopo i picchi di super caldo fino a +36°C dei giorni scorsi!), continuano a formarsi tornado lungo le coste: l’ultimo poco fa a Gallipoli.

Un violento nubifragio che ha interessato parte della provincia di Foggia ha creato problemi di viabilità e allagamenti nel Gargano. Una delle zone più colpite è quella di Rodi Garganico e di Lido del Sole, dove le abbondanti piogge hanno causato allagamenti e problemi ad un campeggio che e’ stato evacuato. Molte le chiamate e le richieste di interventi da parte dei vigili del fuoco che da ore lavorano soprattutto per prosciugare ambienti invasi dall’acqua piovana, per la caduta di alberi e per liberare dai molti detriti che si sono accumulati specie nei pressi dei passaggi a livello. Su un tratto di strada che porta a San Giovanni Rotondo, i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare delle persone che erano rimaste bloccate in auto a causa della pioggia.

Cinque treni regionali cancellati, servizio sostitutivo con bus tra Bari e Taranto e ritardi medi di un’ora per altri venti treni: questi i disagi segnalati finora da Trenitalia a causa della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Puglia. La circolazione ferroviaria sta comunque tornando alla normalita’ dopo essere stata fortemente rallentata nella mattinata. Sono interessate dai disagi le linee Bari-Lecce (tra Polignano a Mare e Mola e tra Bari Torre a Mare e Bari Centrale), Bari-Foggia (tra Bari Palese e Santo Spirito) e Bari-Taranto (tra Modugno e Bari Sant’Andrea). Le forti scariche atmosferiche hanno danneggiato gli impianti di circolazione mentre le abbondanti piogge hanno allagato i binari delle stazioni di Bari Palese e Bari Parco Nord. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti sul posto per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni della circolazione.

A Bari l’intenso temporale di questa mattina, oltre a provocare l’allagamento della tendopoli del Palagiustizia, ha provocato allagamenti in diversi punti della citta’. Il sottopasso di Santa Fara si e’ riempito d’acqua cosi’ come diversi locali al San Paolo mentre diversi automobilisti sono stati soccorsi perché rimasti con l’auto in panne. Numerose sono state le richieste di intervento ai vigili del fuoco. A causa dello sversamento in mare di acqua fognaria dalla condotta Matteotti e’ stato disposto il divieto ai bagni a Pane e Pomodoro fino al ripristino delle condizioni di balneabilità.

La Protezione Civile pugliese ha diramato l’allerta arancione (che precede l’allerta rossa, che e’ la piu’ grave) dalle ore 13 di oggi per le 11 ore successive. L’allerta prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati deboli. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L’allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale Bradanica, Bacini del Lato e del Lenne e Salento. Nelle altre zone della Puglia l’allerta e’ gialla.

Forte maltempo anche in Sicilia, dove continua a diluviare lungo la fascia tirrenica dell’isola: sono caduti ben 89mm di pioggia a Mistretta, 88mm a Caronia, 83mm a Pettineo, 72mm a Caltavuturo, 66mm a Castelbuono, 54mm a San Fratello. E continuerà a piovere intensamente per tutto il weekend. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: