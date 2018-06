Maltempo Toscana, danni dell’8 Maggio: microcredito a imprese e professionisti 

Esteso anche alle imprese e ai liberi professionisti delle province di Firenze e Siena che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi dello scorso 8 maggio 2018, l’accesso al bando per il ‘microcredito’ attivato dalla Regione Toscana lo scorso ottobre. Lo riporta una nota.

La giunta regionale ha approvato una delibera, promossa dall’assessore alle attivita’ produttive Stefano Ciuoffo, che modifica parzialmente gli indirizzi per la concessione di microcredito alle imprese toscane colpite da calamita’ naturali approvati con la delibera 1157 dello scorso 23 ottobre 2017.

L’accesso al microcredito, si spiega nel comunicato, riguarda “le imprese ed i liberi professionisti con sede legale e/o operativa nei Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Sinalunga e Torrita di Siena (Siena) che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa nonché alle imprese e professionisti con sede legale e/o operativa in Toscana che al momento dell’evento calamitoso esercitavano la propria attività nei suddetti Comuni”.

“Il calcolo dei danni subiti – si aggiunge – dovrà avvenire sulla base di una dichiarazione da fare in sede di domanda e non sulla base della scheda redatta dal Dipartimento di Protezione Civile che, nel caso dei comuni interessati, non e’ stata raccolta”, inoltre “tale valore dovrà essere comprovato da una perizia asseverata da presentare in sede di rendicontazione (analogamente a quanto previsto per le imprese degli altri comuni), precisando pero’ che la perizia stessa dovrà anche attestare che i danni subiti sono compatibili con l’evento alluvionale e che dovrà essere presentata anche per gli autoveicoli. Sono previste la concessione di microcredito fino ad un massimo di 20.000 euro ed un’erogazione a titolo di anticipo pari all’80% di quanto richiesto. Le disposizioni di dettaglio relative alle modifiche degli indirizzi saranno contenute in un decreto dirigenziale di prossima emanazione”.