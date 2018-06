Mare, Livorno: un’associazione di volontari recupererà i rifiuti

Accordo a Livorno tra Comune, Aamps e l’associazione MareVivo per la raccolta e il conferimenti dei rifiuti urbani della costa livornese in virtu’ del quale le imbarcazioni dell’associazione ambientalista raggiungeranno all’alba le spiagge del litorale, raccoglieranno i rifiuti abbandonati dai bagnanti, li differenzieranno e li trasporteranno via mare fino in porto, dove verranno presi in consegna da Aamps per lo smaltimento.

“Questo servizio straordinario, che verra’ effettuato almeno tre volte a settimana per 4 mesi, a partire da giugno – spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Giuseppe Vece – ci permettera’ di garantire la pulizia di tutte le spiagge di Livorno, comprese quelle lungo il Romito che sono praticamente impossibili da raggiungere via terra”.

MareVivo sara’ autorizzata dal Comune e da Aamps a svolgere interventi di pulizia del litorale, garantendo le attivita’ di raccolta differenziata (ove possibile) dei rifiuti urbani, rispettando norme e disposizioni vigenti, comprese quelle per la navigazione, la sicurezza, quelle igienico/sanitarie, le disposizioni urbanistiche e le consuetudini di decoro cittadino.

Il servizio sara’ svolto da volontari dell’associazione regolarmente assicurati e appositamente attrezzati su gommoni assicurate e l’imbarco dei rifiuti nelle loro confezioni adatte al trasporto dovra’ avvenire tra le 6 e le 8 nei giorni di raccolta concordati con Aamps e compatibilmente con le condizioni meteomarine.