Mary e il fiore della strega: al The Space il film dell’allievo di Miyazaki

Solo per tre giorni, da lunedì 18 a mercoledì 20 giugno, sarà nelle sale TheSpace Mary e il fiore della strega, il terzo film d’animazione diretto da Hiromasa Yonebayashi (Ariettye Quandoc’era Marnie), il primo da quando ha lasciato lo studio Ghibli del maestro Hayao Miyazaki. La pellicola è la trasposizione animata del romanzo per ragazzi “La piccola scopa” della scrittrice britannica Mary Stewart.

Il film racconta la storia di Mary Smith, una ragazzina che, dopo essersi trasferita nella casa della prozia, trova una scopa magica che la porterà in una scuola per streghe e maghi. Un’incantevole miscela di magia e fantasia che coinvolgerà il pubblico in un’avventura unica e autentica.