I materassi Tediber arrivano a casa in bicicletta con Urban Bike Messengers

Tediber, start-up leader nel settore della vendita online di materassi, ha rinnovato la partnership con la società di corrieri in bicicletta Urban Bike Messenger per la consegna dei suoi prodotti nella città di Milano.

Data la grande importanza che Tediber attribuisce da sempre all’esperienza del cliente e alla qualità del servizio, la start-up francese ha deciso di affidare il suo servizio di consegna a Urban Bike Messengers per offrire una client experience sempre più incredibile.

Già dall’arrivo di Tediber sul mercato italiano, ad inizio 2017, la consegna di tutti i prodotti viene effettuata in bicicletta in modo efficiente, affidabile ed eco-friendly. Tediber offre ai suoi clienti un servizio unico, con consegna dal lunedì al venerdi’, in fasce orarie di due ore e mezza nel centro di Milano e in quattro ore nella cintura urbana appena fuori dal centro. Ciò consente ai clienti di non dover aspettare tutto il giorno l’arrivo del corriere, ma permette la scelta dell’orario in cui si desidera che la consegna abbia luogo.

Urban Bike Messengers nasce a Milano dieci anni fa e si adatta perfettamente alle esigenze della grande città grazie all’agilità dei bike messengers nell’evitare il traffico congestionato e consegnare in tempi rapidissimi la merce.

“Urban Bike Messengers è la prima azienda di corrieri in bici nata in Italia. La nostra scelta aziendale deriva dall’esigenza di offrire un servizio performante, nel pieno rispetto della sostenibilità. Coscienti dei problemi legati al traffico e all’inquinamento a cui Milano è soggetta, ci siamo orientati verso un servizio ad “impatto ambientale zero”, che contribuisca ad uno sviluppo ecologicamente sostenibile della città in cui viviamo e che garantisca, al tempo stesso, tempi di consegna competitivi.”, ha affermato Matteo Castronuovo, Operations Manager a Urban Bike Messengers.

Da oggi, gli incredibili materassi e cuscini Tediber potranno essere consegnati a casa dei clienti con biciclette personalizzate con il marchio Tediber. La consegna in bicicletta non prevede alcun costo aggiuntivo poiché Tediber realizza la spedizione di tutti i suoi prodotti in modo gratuito, garantendo l’arrivo della merce entro le 24 ore successive all’acquisto.

“A Tediber abbiamo scelto di collaborare con Urban Bike Messengers per supportare la lotta all’inquinamento, oltre che per fornire un servizio personalizzato ed unico ai nostri clienti. Come brand abbiamo sposato la causa dell’eco-sostenibilità e la decisione di realizzare la consegna dei nostri prodotti in bicicletta è uno dei tanti modi con cui portiamo avanti concretamente il nostro impegno. Tediber è consapevole dell’importanza di prendersi cura dell’ambiente, per questo l’eco-compatibilità è parte integrante della nostra politica aziendale e lavoriamo, ogni giorno, in un’ottica di sviluppo sostenibile.Collaborare con Urban Bike Messengers dà un valore aggiunto al nostro servizio. È difficile immaginare come sia possibile consegnare un materasso in bicicletta, ma noi di Tediber siamo pronti a sorprendervi!”, ha dichiarato Alice Mordonini, Country Manager di Tediber in Italia.