Meteo Russia: gelida prima notte di giugno a Mosca

Nella prima notte di giugno 2018 a Mosca si sono registrate temperature gelide: in alcune zone della regione della capitale russa la colonnina di mercurio è scesa sotto dello zero. Il freddo fuori stagione non è una rarità a Mosca: lo scorso anno ha nevicato sia a maggio sia a giugno. Secondo le previsioni nel

