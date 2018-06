Milano-Bicocca spicca nella classifica U-Multirank per la qualità della ricerca

Didattica, qualità della ricerca scientifica e capacità di attrarre finanziamenti. Sono alcuni degli indicatori valutati al top da U-Multirank, la classifica internazionale indipendente finanziata dall’unione europea che prende in considerazione parametri come la percentuale di laureati, il tempo per completare i percorsi di studio, le pubblicazioni scientifiche, le collaborazioni internazionali, la mobilità degli studenti e l’impegno a livello regionale. Nella classifica sono considerati tutti i principali percorsi di studio universitari e post universitari.

Il ranking analizza le performance universitarie sulla base di un paniere di indicatori – circa trenta – adottando una metodologia multidimensionale: gli aspetti valutati sono cinque: didattica (“teaching and learning”), ricerca (“research”), trasferimento tecnologico (“knowledge transfer”), internazionalizzazione (“international orientation”) e rapporti con il territorio in termini di occupazione dei laureati e partnership con il sistema socioeconomico locale (“regional engagement”).

Milano-Bicocca conquista il punteggio massimo (1 – Very Good) per il numero dei giovani che fanno ricerca nell’ambito di posizioni post-doc e per le pubblicazioni scientifiche con co-autori internazionali e con co-autori del territorio, eper le pubblicazioni citate nei brevetti.

Inoltre, l’ateneo viene valutato positivamente il numero di citazioni nell’ambito delle top publications (2 – Good) e per le pubblicazioni realizzate in partnership con l’industria. Valutazione “Good” anche per la capacità di attrarre finanziamenti dall’estero e in ambito regionale.

Per quanto riguarda la didattica, “Teaching & learning”, spicca la valutazione positiva (2) per il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale che raggiungono la laurea e quello di coloro che la conseguono in corso.

«Un importante risultato che conferma i riconoscimenti già ottenuti a livello nazionale – ha detto il Rettore Cristina Messa – Milano-Bicocca continua a lavorare con progettualità per offrire una didattica sempre più innovativa e qualità della ricerca scientifica. Sono particolarmente orgogliosa emerga dagli indicatori valutati il nostro impegno nell’attrarre finanziamenti, una nostra eccellenza che ci caratterizza come la volontà di dare spazio e opportunità a giovani talenti che vogliono fare buona ricerca nel nostro Paese».