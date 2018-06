Milano-Bicocca, un nuovo gusto di gelato celebra il Ventennale

Sa di amarena e timo e si chiama “Bicocca”. È il nuovo gusto di gelato che la “Compagnia Gelatieri – Narratori di Gelato” dedica all’Università di Milano-Bicocca per una ricorrenza speciale: il suo ventesimo compleanno.

L’innovativo gusto, ispirato alle più recenti tendenze in fatto di gelato artigianale, che lo vogliono arricchito di aromi e profumi intensi, sarà disponibile in anteprima per una degustazione gratuita domani, martedì 12 giugno, alle 16, in piazza dell’Ateneo Nuovo, durante i festeggiamenti per i vent’anni dell’Ateneo.

Per tutta l’estate 2018 il nuovo gusto Bicocca sarà disponibile nelle gelaterie dell’associazione Compagnia Gelatieri: da Torino a Trieste, da Bologna al Cilento, sarà possibile assaporare il gelato Bicocca in alcune tra le più importanti città d’arte italiane e località turistiche.