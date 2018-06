Ambiente, Costa: faremo uscire il Ministero dall’angolo

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha incontrato questa mattina presso il ministero dell’Ambiente le ventitré associazioni firmatarie della ‘Agenda Ambientalista 2018‘, presentata alle forze politiche durante la campagna elettorale. “Si è voluto così rispondere – spiega una nota del ministero – a un preciso impegno politico per rendere il dicastero di via Cristoforo Colombo centrale nelle azioni di governo, riportando l’Ambiente nella sua casa natale e puntare sulla naturalità ma anche sull’economia ambientale“. “Con l’incontro di oggi – afferma Costa – vogliamo ribadire l’intenzione, ferma, convinta, di far uscire il ministero dell’Ambiente dall’angolo e dargli nell’azione complessiva di governo il ruolo centrale che merita. L’Ambiente è economia, sviluppo produttivo, lavoro e sarà trainante delle politiche governative. A partire da oggi vogliamo che il legame tra il Ministero, le associazioni e i cittadini sia improntato su un dialogo costante. Inauguriamo un percorso nel quale condividiamo obiettivi e finalità“.

Le associazioni ambientaliste, da Greenpeace a Legambiente, dal Wwf a Marevivo alla Lipu per ricordarne solo alcune, hanno chiesto di sottolineare in ogni passo dell’azione governativa il ruolo fondamentale del ministero. Tra i temi affrontati, la tutela del territorio, le politiche attive e interministeriali per la riduzione della plastica, l’economia circolare, la gestione dei rifiuti, la conservazione della fauna, la protezione del mare, la governance dei parchi.