Un’estate tra mito, storia e design in Val Venosta: a Burgusio, al cospetto dei ghiacciai, un esempio unico di architettura da oltre 800 anni

Una cornice elegante delineata da vette che superano i 3mila metri di altezza e ghiacciai che brillano sotto il sole estivo. Un luogo unico, che unisce miti, storia e design, nell’autentico borgo antico di Burgusio (BZ), in Alta Val Venosta, oasi alpina tra l’Italia, l’Austria e la Svizzera. Il Romantik Hotel Weisses Kreuz, al cospetto dell’imponente monte Ortles e a poca distanza da Malles e dal leggendario Lago di Resia con il campanile che svetta dalle sue acque, è un connubio di edifici storici, abitato da oltre 800 anni. La parte più antica di questo esempio esclusivo di architettura è la Tenuta Zum Löwen, che risale al 1.236 ed è tutelata dalle Belle Arti: stupisce per le sue stube gotiche e i soffitti intagliati in legno. Ospita 9 suite, una diversa dall’altra, tra legni pregiati, perle di artigianato, come il granito della Val Martello, bagno turco privato tra mura secolari. La zona della casa madre è la parte dell’hotel risalente al 1.871, nella quale si sono succedute le 6 generazioni della famiglia Theiner, proprietaria del Romantik Hotel Weisses Kreuz. Qui si può dormire in stanze raffinate, ambienti con viste panoramiche, lussuose vasche da bagno, letto a baldacchino e tante particolarità. Nel 2013 sono stati creati gli ambienti più moderni della nuova ala dell’albergo, che richiama e dialoga con le architetture storiche, custodendo camere mansardate a due piani e alte vetrate che lasciano entrare il paesaggio. L’esclusività dell’hotel gli è valso il Premio internazionale di architettura e design nel 2015 e il riconoscimento come Albergo storico dell’anno 2016 in Alto Adige. Intorno, si apre un mondo di sentieri, percorsi per mountain bike, per arrampicate, passeggiate ed escursioni. Chi ama l’alta quota, prova le emozioni di salire oltre i 3mila metri delle vette dell’Ortles-Cevedale. Gli escursionisti invece si divertono a seguire le Waale, rogge secolari. Piste ciclabili si snodano tra boschi e vallate. Tra i percorsi consigliati, c’è il tour dei Laghi del Prete, da Burgusio verso il Lago di San Valentino, per poi trovare antichi masi e raggiungere le acque cristalline ad oltre 2mila metri dei Laghi del Prete, da cui ammirare una bellissima vista. Tanti gli itinerari per le moto. Inoltre, grazie alla VenostaCard, che l’hotel mette a disposizione degli ospiti, si possono prendere gratuitamente tutti i treni della Val Venosta e i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Al ritorno, ad attendere gli esploratori, c’è il centro benessere Aura Mea su 1300 mq, dalle linee essenziali dominate dal legno e dalla pietra. Ha una piscina interna riscaldata collegata alla piscina esterna panoramica a 36°, le saune – a vapore in porfido, la sauna dolce in legno d’abete, la sauna finlandese, la biosauna al cirmolo -, la silent lounge con lettini ad acqua, terrazza panoramica, idromassaggio esterno, la raffinata Private Spa (con vasca idromassaggio, cabina a raggi infrarossi, letto a baldacchino). In cucina, il giovane Chef Marc Bernhart crea con i prodotti della terra venostana, dando vita a piatti classici dalla cucina alpina interpretati con modernità, delizie mediterranee e sapori internazionali.

Settimane attive

Gli amanti delle escursioni possono partecipare con gioia alle “Settimane attive” dal 3 al 10 e dal 17 al 24 giugno 2018, dal 1° all’8 luglio e dal 9 al 16 settembre. La guida Edy e la padrona di casa Marlene condurranno gli ospiti nei luoghi più belli della Val Venosta. L’offerta comprende 3 escursioni guidate, un’escursione all’alba con colazione in malga, un giro in mountain bike, acquagym, gettate di vapore in sauna. Il prezzo per una settimana è da 595 euro a persona.

Romanticismo esclusivo

Chi vuole vivere una vacanza romantica può ritagliarsi del “Tempo per noi due”, una proposta sempre valida, che include prosecco e fiori romantici all’arrivo in camera, la colazione in camera, una cena a lume di candela con vini abbinati, e il tempo per viziarsi nella Private Spa. Il prezzo è di 240 euro, come supplemento alla mezza pensione. Oppure concedersi “Una pausa romantica” con benvenuto in camera, cena a lume di candela e Private Spa, da 180 euro.

Romantik Hotels & Restaurants

Profondamente radicata nella rispettiva regione e plasmata dalla tradizione e dalla consapevolezza della qualità – questo è il senso dell’accoglienza per gli oltre 200 Romantik Hotels & Restaurants e 300 partner in 10 Paesi europei. Gli albergatori Romantik danno il benvenuto ai viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Scozia, Italia, Spagna e Francia. La cooperazione nelle vendite e nel marketing presenta da 40 anni l’individualità delle diverse strutture: da quelle immerse nella campagna, ai templi del benessere, fino agli hotel di lusso. Ottima cucina, tipicità e storia accomunano gli hotel a conduzione familiare per una collezione esclusiva di alto livello riunita sotto il marchio Romantik.