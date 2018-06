Montagna: salvati due escursionisti nel Trevigiano

Una coppia di escursionisti 24enni ha perso l’orientamento sulle Prealpi trevigiane: stavano percorrendo le creste del Monte Millifret quando hanno sbagliato sentiero e hanno iniziato a scendere per un ripido canale sul versante verso il Fadalto, finché non sono più stati in grado di procedere o tornare indietro e hanno chiesto soccorso.

Nove soccorritori del Soccorso Alpino si sono portati in quota: sono riusciti a rintracciarli e li hanno raggiunti a quota 1.300. I soccorritori hanno attrezzato la risalita con oltre 300 metri di corde fisse, fino in cresta, per poi rientrare con loro alla macchina. L’intervento si è concluso dopo la mezzanotte.