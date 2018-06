Montagna, i consigli delle guide: attenzione alla neve sui sentieri

L’Associazione delle guide alpine e sciatori dell’Alto Adige chiede prudenza con l’arrivo dell’estate: “In itinerari facili e giornate calde non si pensa affatto di trovare la neve“, spiega Erwin Steiner, responsabile della Commissione tecnica dell’Associazione. Invece, a causa della neve abbondante caduta in inverno ma anche a maggio, bisogna prepararsi agli strati di neve vecchia anche dove negli scorsi anni non c’era presenza di neve.

La neve vecchia può diventare un problema soprattutto nei canaloni: nelle ore mattutine, in particolare, c’è il rischio di scivolare. Ecco perché le guide richiedono la massima prudenza nell’attraversare le zone con presenza di neve.