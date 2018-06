Montagna, bloccati da un temporale: soccorsi due escursionisti 

Due giovani escursionisti friulani di 26 e 27 anni, originari rispettivamente di Tavagnacco e Cussacco, sono stati soccorsi questo pomeriggio lungo un sentiero delle Alpi Giulie, in comune di Chiusaforte (Udine), dopo che un temporale aveva ridotto loro la visibilita’.

I giovani si trovavano sul sentiero CAI 621 che dai Piani del Montasio conduce all’abitato di Chiout Cali in Val Raccolana, a una quota di circa 1300 metri, quando le forti piogge hanno ridotto loro la visibilita’ in un tratto del percorso in parte dissestato e reso accidentato dalle valanghe di quest’inverno e dall’incendio di qualche anno fa.

I giovani hanno quindi contattato i soccorsi verso le 16: dalla Stazione del Soccorso alpino di Moggio Udinese e’ partita una squadra di quattro tecnici, cui poi si e’ unita la Guardia di Finanza di Sella Nevea. Dai Piani del Montasio i tecnici si sono avviati a piedi, mentre l’elicottero, decollato dalla centrale operativa di Udine, ha dovuto attendere la schiarita dalle piogge all’elibase di Tolmezzo prima di raggiungere gli escursionisti.

I giovani sono stati recuperati, uno alla volta, dopo le 17.30 e condotti a Saletto, dove era stato allestito il campo base di soccorso. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco.