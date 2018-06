Musica, teatro e cultura: la cornice naturale del Parco Nazionale Gran Paradiso fa da sfondo a concerti, incontri e spettacoli

Fare trekking e passeggiate sui sentieri non è l’unico modo possibile per conoscere il territorio del Parco, incuneato fra Piemonte e Val d’Aosta: un modo diverso e accessibile a tutti per accostarsi all’area protetta passa attraverso le note dei canti corali, le letture di pagine di scrittori che hanno amato e vissuto queste valli, i saperi antichi degli artigiani, perché l’estate al Parco è natura ma è anche cultura!

Sono tre le manifestazioni in programma per l’estate 2018, oltre alla nuovissima Gran Paradiso dal vivo.

“Armonie nel Gran Paradiso”

Giunta alla quinta edizione, la rassegna dedicata alla musica corale incanta il pubblico con le sue note e i canti popolari: importanti cori polifonici e orchestre piemontesi si esibiranno all’aperto e nelle chiese del Parco, facendo conoscere agli appassionati e ai profani un repertorio di canzoni e brani di estrazione e provenienza diversa.

L’evento è organizzato dall’Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso.

I concerti in programma:

Concerto inaugurale – 24 giugno ore 21 – Locana con la partecipazione della Badia corale Val Chisone in occasione della “Festa della Montagna”

X Edizione dell’Alborada – Coro Polifonico Città di Rivarolo, Coro Vox Viva di Torino, Coro Histonium di Vasto (Ch)

Sabato 30 giugno ore 18 – Salone delle Feste Grand Hotel di Ceresole: Concerto “Aspettando l’Alborada”

Domenica 1 luglio ore 6 – Alborada sulle rive del Lago di Ceresole

Canti all’Azaria – 8 luglio ore 15 – Valprato Soana, Campiglia: concerto del Coro Rocciavrè di Bruino in occasione della manifestazione “Una valle fantastica – masche, prodotti e biodiversità”

Canti al Santuario – 14 luglio ore 17 – Ribordone, santuario di Prascondù: Coro “Le Chardon” in occasione della festa “Benvenuta Estate”

Note d’orchestra – 18 agosto ore 15.30 – Ceresole Reale, Palamila in borgata Villa concerto dell’orchestra sinfonica Gran Paradiso.

Concerto dell’orchestra sinfonica Gran Paradiso 19 agosto ore 18 – Valsavarenche, Degioz

Allegri canti d’autunno – 28 ottobre ore 15 – Noasca, piazza Battaglione Levanne, ore 16: concerto del coro Singtonia

Concerto di Natale nelle Terre del Parco – 8 dicembre – Ronco Canavese con la partecipazione di un coro piemontese e un coro valdostano.

Festival Paradiso Musicale

Il Festival Paradiso Musicale, giunto alla 4a edizione, vuole invece coniugare le bellezze naturali della Valsavarenche, interamente contenuta nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, con l’espressione artistica musicale, che, ai piedi massiccio del Gran Paradiso, sembra trovare una sua dimensione ideale, profondamente ancorata al territorio e alla cultura locale.

Il Festival inizierà il 17 agosto e coinvolgerà numerose realtà del territorio: si comincia con l’Hostellerie Du Paradis, che ospiterà all’ora dell’aperitivo la prima esibizione di Veronica Sbergia e Max De Bernardi in duo, mentre alle 21.30, nei locali del Comune, Mora & Bronski metteranno in scena uno spettacolo acustico.

Il sabato 18 agosto in mattinata, presso l’hotel Parco Nazionale, Marino Grandi, direttore della rivista Il Blues, condurrà un caffè letterario sul tema della voce e del canto nel blues e nella musica leggera; nel pomeriggio i Tamtando coinvolgeranno i partecipanti al ritmo delle percussioni etniche e di musica proveniente da tutto il mondo.

La serata si concluderà con lo spettacolo teatrale/concerto “E Pace In Terra”, in località Rovenaud, uno spettacolo che ripercorre i momenti salienti della Prima Guerra Mondiale.

Domenica 19 agosto, nell’ambito della Fiha di -s-Artisan, alcuni artisti della tradizione valdostana si esibiranno in uno spettacolo itinerante per condurre gli spettatori alla scoperta delle ricchezze nascoste nel lavoro manuale tradizionale. Per i più piccoli la mattina incontro in Biblioteca con Dario Apicella, mentre all’ora di pranzo si terrà l’esibizione di Veronica Sbergia e Max De Bernardi in versione semiacustica.

In località Pont, presso il rifugio Tetras Lyre, si esibiranno Mora & Bronski e la giornata terminerà con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Gran Paradiso presso il capannone della Pro Loco.

La manifestazione musicale terminerà lunedì sera, presso il bar lo Forquin, con una tisana letteraria sulle tematiche della musica afroamericana condotta da Marino Grandi e accompagnata dalle note della chitarra di Max De Bernardi.

Il festival è organizzato dalla Pro Loco di Valsavarenche con il contributo del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Maratona Rigoni Stern

Dieci anni fa moriva Mario Rigoni Stern, lo scrittore di Asiago che trascorse in Val Soana alcune settimane prima della partenza per il fronte, nella primavera del 1940. La Valle Soana gli rende omaggio con l’evento “MARATONA MARIO RIGONI STERN”, che si terrà fra il 17 e il 24 giugno.

Ideato dall’Associazione Amici del Gran Paradiso, con l’appoggio del Comune di Valprato Soana e il sostegno dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, l’evento proporrà arte, musica, cinema e cultura nel ricordo del grande scrittore, al quale, nell’estate 2012, era già stata dedicata l’Oasi, lungo il sentiero che porta al Pian dell’Azaria.

Il dettaglio del programma:

Domenica 17 giugno 2018 – Centro Visitatori PNGP “L’uomo e i coltivi”, Campiglia Soana

Ore 11.30, Inaugurazione della mostra a cura di Gianfranco Schialvino La montagna… incisa, omaggio di un gruppo di incisori “alpini” al “Sergente della neve”

Dalle ore 17, Salone parrocchiale di Valprato Soana

Non-stop video su Mario Rigoni Stern

Ore 21, Salone parrocchiale di Valprato Soana Torneranno i prati, film di Ermanno Olmi, il grande regista amico e vicino di casa di Rigoni Stern, scomparso nel maggio scorso

Domenica 24 giugno – Centro Visitatori PNPG “L’uomo e i coltivi”, Campiglia Soana

Dalle ore 10 Un ex libris per Mario Rigoni Stern Laboratorio di xilografia di Gianfranco Schialvino & Gianni Verna

Ore 11,30, Oasi Mario Rigoni Stern: Rigoni Stern nella valle felice conferenza di Giuseppe Mendicino

Ore 15.30, CONCERTO del Gruppo archi e fiati dell’Orchestra Sinfonica del Gran Paradiso, diretto da Antonio Tappero Merlo, Musiche di Bartok, Haydn, Holst e Mozart. Durante il concerto Mario Contenti leggerà alcune pagine tratte dal romanzo di Mario Rigoni Stern “Amore di confine” (Edizioni Einaudi).