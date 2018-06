“Notte Celeste” alle Terme della Salvarola: un grande evento all’insegna di musica, giochi di sabbia e benessere

Sabato 23 giugno 2018 sarà una notte magica a Salvarola Terme e nel centro storico di Sassuolo (MO), in occasione della settima edizione della Notte Celeste delle Terme Emilia Romagna. Un grande evento che emoziona grandi e piccoli grazie al ricco programma offerto dalla Terme della Salvarola, dal Comune di Sassuolo e dal Comitato Commercianti di Sassuolo. Una lunga serata di spettacoli, musica, shopping, bontà gastronomiche e tanto benessere. L’evento principale avrà luogo nella centralissima Piazza Garibaldi di Sassuolo, che ospiterà l’incredibile show del gruppo “Pink and Us”, Tribute Band dei Pink Floyd, che si esibirà con Gabriella Compagnone, la prima Sand Artist d’Italia (che vanta partecipazioni a programmi nazionali come Italia’s Got Talent, Domenica In, C’è Posta per Te, e tanti altri). Si tratta di uno spettacolo imperdibile di musica, luci e straordinari giochi di sabbia.

Dalle 19.30 le Terme della Salvarola ospiteranno la “Notte Celeste delle famiglie” per allietare mamma, papà e figli con giochi e gadget, in un’atmosfera celeste. Al ristorante Antiche Terme, nel parco delle terme, si potranno gustare l’aperitivo celeste e la cena, con i migliori piatti della tradizione modenese ed un’ottima pizza. La serata, allietata dall’orchestra Antonella Marchetti, si conclude con il taglio della torta celeste.

Nel centro storico di Sassuolo, durante la serata, in occasione del 60° anniversario della riapertura delle Terme Antiche della Salvarola, verrà premiato il Prof. Marco Vitale, presidente dell’associazione FORST (Fondazione nazionale per la Ricerca Scientifica Termale) e Professore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’università di Parma.

I negozi rimarranno aperti per tutta la durata dell’evento e allestiranno le “vetrine celesti” di cui le più belle verranno premiate alle 23.30. Dal pomeriggio si svolgeranno i mercatini celesti e in serata tante divertenti attività come l’animazione di strada e il “Salotto Swing all’italiana”: concerto live con Bixio & The Crooners nel Salotto Regina di viale XX Settembre.

Allo scoccare della mezzanotte, come da tradizione, in concomitanza con tutti gli altri centri termali dell’Emilia Romagna, saranno lanciati in cielo centinaia di palloncini luminosi e, per l’occasione, il Palazzo Ducale di Sassuolo rimarrà aperto al pubblico dalle 21 alle 24.

Le Terme della Salvarola hanno ideato anche tante proposte di benessere per l’occasione, come il “Massaggio bio-rilassante di coppia tra le stelle” ( massaggio relax per due persone, immersi tra luci soffuse, profumi inebrianti e dolci musiche di sottofondo, con gradevoli infusi da gustare, 60 minuti, 126 euro a coppia) o il “Beauty day in the sky” che comprende 1 trattamento viso con maschera all’azulene, delicato e rinfrescante adatto a tutti i tipi di pelle (45 minuti), 1 massaggio corpo relax con olio caldo al fiordaliso eseguito con manualità rilassanti e profonde (40 minuti), infusi ai frutti rossi durante i trattamenti e un Percorso Benessere Balnea, a 118 euro per persona.

Per chi vuole soggiornare sono a disposizione il “Pacchetto Luce Celeste” comprende 1 pernottamento in camera doppia Classic con prima colazione a buffet all’Hotel Terme Salvarola****, 2 giornate di benessere alla spa termale (dotata di piscine a varie temperature con idromassaggi, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate e zona relax), 1 trattamento viso e occhi (detersione con latte e tonico alle alghe, scrub esfoliante per nutrire, idratare e rigenerare con gel rinfrescante contorno occhi per ridonare freschezza allo sguardo), 1 massaggio con crema nutriente e rigenerante, gradevoli infusi durante il trattamento, a 139 euro per persona. Oppure il “Pacchetto Blue Wellness” che include 1 pernottamento in camera doppia Classic con prima colazione a buffet all’Hotel Terme Salvarola****, 2 giornate di benessere alla spa termale, 1 trattamento viso idratante e illuminante al profumo di fiori di lino, 1 massaggio corpo alla crema di bambù, per una pelle effetto seta e un relax assoluto (40 minuti) a 164 euro per persona.

La Notte Celeste è stata ideata e organizzata dall’Unione di Prodotto Regionale Terme e Benessere in collaborazione con Apt Servizi Emilia Romagna e con il Co.T.E.R.