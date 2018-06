NOVARTIS presenta la nuova campagna”Sai se hai la SA? Scegli il tuo futuro”: il 19 Giugno a Milano

NOVARTIS il giorno 19 giugno alle ore 11:00 presso Dream Factory in Corso Garibaldi 117, Milano presenta la nuova campagna“Sai se hai la SA? Scegli il tuo futuro”.

Questa nuova campagna mira ad accrescere la consapevolezza della Spondilite Anchilosante, una malattia infiammatoria dolorosa e progressivamente debilitante che colpisce soprattutto i giovani dai 25 anni in su. L’intento è quello di aumentare la consapevolezza di questa malattia e raggiungere il target in tempo per prevenirne e contenerne gli effetti.

La pratica dello Yoga aiuta a convivere con la Spondilite Anchilosante

Per questo alla conferenza stampa, oltre agli esperti di settore, sarà presente un’insegnante di Restorative Yoga accreditata, che racconterà come i pazienti affetti dalla SA possono godere di benefici derivanti da una corretta pratica.

A conclusione dell’incontro, ci sarà l’opportunità di sperimentare questa disciplina rigenerante ed entrare in contatto con il proprio corpo, conoscerlo e curarlo. Lo yoga è una pratica, per questo viene consigliato anche da esperti e medici come lo sport ideale per ottenere benefici e contrastare umori e dolori che derivano dalla malattia.