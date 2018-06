Nuovo Governo, l’astronauta Parmitano: “Non bisogna avere paura del cambiamento, è parte dell’evoluzione”

“Non bisogna avere paura del cambiamento che è parte dell’evoluzione“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA, nominato Comandante della Iss nella Expedition 61 che andrà in orbita nel 2019, in riferimento alla nascita del nuovo Governo del Cambiamento.

“Lo spazio unisce. Tutto quello che a Terra può sembrare importante, da lassù si guarda con più distacco“. “Secondo me lo spazio è un’opportunità da cogliere per tutti, dall’Italia, dall’Europa, a livello globale e deve spingerci a migliorare“.