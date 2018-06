Olio: “Il commercio mondiale cresce, l’Italia resta indietro”

L’extravergine italiano perde grosse fette di mercato mentre in tutto il mondo aumentano i consumi. Il commercio mondiale di olio di oliva sta crescendo a ritmi impressionanti e l’Italianon può permettersi di lasciare le notevoli opportunità commerciali che si aprono ai propri concorrenti storici, come la Spagna, e nuovi, come la Tunisia ed il Portogallo.

È quanto emerge dalla tavola rotonda organizzata dal Consorzio Nazionale degli Olivicoltori, in corso di svolgimento a Viterbo. Un’analisi quantitativa eseguita dal Cno ha evidenziato risultati chiari: dal 2000 ad oggi le importazioni del Brasile sono triplicate, quelle del Canada raddoppiate ed il Giappone importa 2,5 volte in più rispetto all’inizio del secolo.

La Cina, che nel 2000 importava meno di 500 tonnellate di olio di oliva, oggi introduce sul proprio territorio oltre 50.000 tonnellate. Gli Stati Uniti restano invece il più importante Paese importatore di olio di oliva: dall’inizio del nuovo millennio ad oggi, gli acquisiti americani sono aumentati del 65% e il prodotto italiano ha una quota di mercato del 35%, in netto calo rispetto al 2000 quando il 76% di olio importato dagli Stati Uniti proveniva dal Bel Paese.

“Stiamo perdendo terreno ma occupiamo ancora una posizione di assoluta preminenza che nei prossimi anni è necessario consolidare – ha sottolineato il Presidente del CNO, Gennaro Sicolo -. Ogni anno l’Italia esporta in media 350.000 tonnellate di olio di oliva, per un giro di affari complessivo di circa 1,6 miliardi di euro, mentre la Spagna esporta tre volte di più in termini di volumi ed il doppio in valore (3,2 miliardi di euro)”.

“Questi dati sono da interpretare con attenzione, perché da un lato rappresentano un monito, per effetto delle occasioni che stiamo perdendo, dall’altro ci dicono che è possibile recuperare il terreno, facendo leva sul concreto punto di forza nazionale che è la qualità”, ha continuato Sicolo.

“Chiediamo al Ministro Centinaio e alla sottosegretaria Pesce, che in questi primi giorni stanno mostrando grande attenzione verso il nostro settore, di valorizzare il Made in Italy reale, quello che viene dal grande patrimonio produttivo olivicolo italiano, di tutelare l’extravergine d’oliva da tutte le frodi e contraffazioni e dalle invasioni pacifiche, quali quelle di olio tunisino, che rischiano di mettere a repentaglio il futuro del nostro settore”, ha concluso Sicolo.