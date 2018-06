Paleontologia: scoperta in Cina la più antica impronta animale sulla Terra

E’ stata scoperta in Cina l’impronta di uno dei primi animali ad avere calcato il suolo della Terra: risale al periodo Ediacarano, tra 635 e 541 milioni di anni fa.

Non è stato ancora possibile individuare con certezza l’autore – si spiega su Science Advances – perché non sono stati trovati resti fossili dell’animale.

Le tracce mostrano lunghe file irregolari di impronte parallele che, secondo i paleontologi dell’Istituto Nanjing di Geologia e Paleontologia dell’Accademia Cinese delle Scienze e della Virginia Tech statunitense, potrebbero essere state lasciate da animali come gli artropodi, cui appartengono i moderni insetti, o da anellidi, animali con il corpo formato da strutture ripetute come gli attuali lombrichi. I suddetti animali si sono diffusi tra 541 e 510 milioni di anni fa durante l'”esplosione del Cambriano”, ma i loro progenitori potrebbero risalire al periodo Ediacarano.