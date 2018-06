Pasta, CNA: gli italiani ne hanno sempre meno voglia, preferiscono le zuppe

Una nuova tendenza alimentare degli italiani viene svelata da Cna agroalimentare (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa): in un’analisi di mercato su pasta e pane ha rilevato una preferenza dei connazionali verso la zuppa, e quindi uno spostamento delle preferenze verso cereali e farro per motivi connessi al desiderio di non ingrassare, ai tempi di preparazione più lunghi e a problemi di digeribilità. La tendenza, osserva Cna in una nota, è confermata anche dall’arrivo sul mercato di nuovi tipi di pasta che stanno trovando il favore dei consumatori, come quella bio, la gluten free e le paste premium di altissima qualità.