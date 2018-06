Piscine private, trend in aumento: quanto costa costruirne una e quali sono le pratiche da fare?

Costruire una piscina in casa significa aggiungere un elemento che può portare la tua casa ad un livello superiore. Gli italiani lo sanno bene visto che il belpaese sembra essere ai primi posti della classifica europea di proprietari di piscine private con la regione Lazio che vanta il numero più alto, seguita da Toscana e Lombardia. Un trend in crescita che ruota attorno alla ripresa (seppur timida) del settore immobiliare e al leggero miglioramento della condizione economica degli italiani.

Gli esperti di Habitissimo consigliano come sbrigare alcune pratiche affinché sia tutto in regola ed elencano tutto l’iter burocratico da seguire per poter costruire una piscina, a partire dal controllo di limitazioni e vincoli fino ai permessi da richiedere. Attenzione perché non effettuare le dovute procedure significare rischiare l’ abuso edilizio.

La prima tappa è la verifica dell’area. Da scoprire se è area soggetta a vincolo paesaggistico ambientale o storico-architettonico. Molte aree del territorio italiano, in virtù del loro valore paesaggistico o storico-architettonico, sono protette da vincoli che impediscono, regolamentano o limitano le nuove costruzioni, al fine di tutelarne il pregio. In questo caso dovrà essere richiesta l’autorizzazione agli enti preposti come la Regione, su parere vincolante della Sovrintendenza.

Fondamentale verificare che non ci siano vincoli idrogeologici. Il suolo italiano è molto sensibile al rischio idrogeologico, per questo motivo occorre salvaguardare il territorio allo scopo di limitare l’effetto dell’uomo sulla natura che potrebbe con il suo intervento far perdere la stabilità al terreno o turbare il regime delle acque. Alcune aree sono quindi soggette a vincolo idrogeologico, e soltanto con un’autorizzazione che segua le procedure regionali potrà essere realizzato lo scavo per la costruzione di una piscina.

La costruzione di piscine non rientra nell’ambito dell’edilizia libera, pertanto occorrerà presentare le dovute pratiche in Comune per il Permesso di Costruire. Se il volume da realizzare è superiore al 20% della costruzione principale di cui è pertinenza oppure se la piscina è considerata a tutti gli effetti una nuova costruzione, in base a regole comunali o a causa di vincoli, sarà necessario tale permesso.

In tutti i casi in cui invece la portata dell’intervento non ha dimensioni che vanno oltre il 20% del volume dell’edificio è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune. Questa pratica deve essere redatta da un tecnico abilitato e se entro 30 giorni non ci saranno obiezioni la costruzione della piscina potrà essere avviata. Considerando queste tempistiche occorre quindi muoversi per tempo.

Le ultime pratiche riguardano la gestione delle terre di scavo e quelle delle acque di scarico. La costruzione di una piscina interrata richiede naturalmente la movimentazione del terreno per preparare la realizzazione della vasca. Occorre quindi occuparsi anche di terra e rocce derivate dallo scavo, che possono essere considerate come rifiuti o come sottoprodotti. Se lo scavo è di grandi dimensioni (sopra i 6.000 mc) il materiale andrà smaltito presso una discarica autorizzata, in caso contrario il materiale potrà essere impiegato per altri utilizzi. Una ditta specializzata si occuperà di tutto il processo. Una volta eseguiti tutti i passaggi e costruita la piscina dovrai occuparti anche dello smaltimento delle acque. Trattandosi di acque con aggiunta di cloro queste non potranno essere scaricate nel terreno. Entro limiti stabiliti dal gestore del servizio idrico, le acque della piscina potranno essere assimilate alle normali acque reflue prodotte dall’abitazione. L’acqua di lavaggio dei filtri invece non può essere assimilata alle acque domestiche se non preventivamente trattata. Al superamento dei limiti, gli scarichi da piscine domestiche vengono considerate acque industriali per cui andrà richiesta l’autorizzazione allo scarico in fogna, pratica complessa e onerosa. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, perché trasgredire le norme in vigore costituisce reato penale oltre che un grave danno per l’ambiente.

Ma quanto costa costruire una piscina di tipo ”infinity”, tra le più recenti tendenze del settore?

Il prezzo orientativo stimato in base ai preventivi ricevuti dai professionisti di Habitissimo, è di 25.000 euro per una piscina di 10×5 metri e con 1,5 metri di profondità includendo manodopera e materiale. Il tempo medio stimato per la realizzazione è di 15 giorni.

Due consigli?