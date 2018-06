Poggio Cagnano per VinoVip al Forte

Un evento originale e raffinato, sul suggestivo litorale di Forte dei Marmi, in cui i grandi nomi dell’enologia e produttori emergenti proporranno in degustazione le migliori etichette. Questo e molto altro alla prima edizione di VinoVip al Forte: il prestigioso evento organizzato da Civiltà del Bere a Cortina debutta in riva al mare. Poggio Cagano sarà protagonista con i suoi vini biologici che nascono in alta quota a Manciano, nella meravigliosa Maremma Toscana.

La giovane boutique winery continua ad investire in eventi sul territorio dove l’obiettivo è mettere in scena l’eccellenza del vino italiano con un occhio di riguardo per l’innovazione e la sensibilità ambientale.

In degustazione i due rossi annata 2015 targati DOC Maremma Toscanav-Altaripa, il Sangiovese in purezza che a queste altitudini trova un habitat ideale per esprimere le sue caratteristiche più eleganti e il blend Selvoso dove Cigliegiolo e Sangiovese riassumono tutti i sentori e le sfumature del territorio – assieme ai “debuttanti” Vermentino Nebula Gialla e Rosé a base di Sangiovese,Nebula Rosa.

Dalle 18 alle 22 di Lunedì 18 giugno si alzerà il sipario sul Grand Tasting alla Capannina di Franceschi– luogo simbolo dell’estate italiana – con l’esclusiva degustazione delle punte di diamante dei produttori che prendono parte all’evento.

Poggio Cagnano accetta la sfida e, raccontando il suo grande progetto in continuo divenire, si schiera a fianco di nomi importanti per far conoscere a pubblico, stampa e operatori i suoi vini nuovi, eccellenti, caratterizzati da note eleganti e intense. Vini che nascono dai vitigni d’alta quota su terroir di roccia arenaria, ammorbidita dalla brezza marina.