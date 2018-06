Previsioni Meteo Lombardia: domani prevalentemente sereno, massime in aumento

“Un campo di alta pressione tende gradualmente ad espandersi sull’Europa occidentale e coinvolgerà nei prossimi giorni anche l’Italia. Sulla Lombardia sono attese condizioni di bel tempo in pianura, nuvolosità pomeridiana interesserà invece i rilievi Alpini, Prealpini e l’Appennino con possibilità di brevi e isolati rovesci sui settori orientali della regione. Tra domenica 17 e lunedì 18 lieve accentuazione dell’instabilità soprattutto in montagna a causa del transito di una debole saccatura atlantica sull’Europa centrale, da martedì netto miglioramento ovunque per l’espansione di una solida struttura anticiclonica“: questo il consueto bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Domani cielo “sereno o poco nuvoloso ovunque, eccetto qualche addensamento notturno in rapida dissoluzione al mattino; al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, in serata nuovi addensamenti anche in pianura specie sui settori occidentali.

Precipitazioni: brevi e isolati rovesci di pioggia possibili al pomeriggio sui rilievi Prealpini centro-orientali e sulla Valcamonica, in attenuazione dalla serata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggero aumento. In pianura minime comprese tra 15 e 19°C, massime tra 26 e 30°C.

Zero termico: attorno a 3800 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino deboli orientali; sulle Alpi di confine da deboli a moderati settentrionali, nelle valli a regime di brezza.”