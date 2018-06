Protezione Civile: domani Borrelli a Palmanova per l’esercitazione Neiflex

Ha preso il via nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto europeoNeiflex – North Eastern Italy Flood Exercise, l’esercitazione internazionale sul rischio idraulico che, fino al 9 giugno, simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per il soccorso in caso di alluvioni nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Dal 5 giugno, nell’area della confluenza dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento, lo scenario esercitativo sta coinvolgendo – nei diversi comuni interessati – i sistemi locali di protezione civile con l’obiettivo di sviluppare e testare l’attivazione dei livelli del coordinamento territoriale, il coinvolgimento del sistema scolastico e dei beni culturali oltre che gli aspetti legati all’assistenza sanitaria.

A partire dalla giornata di domani opereranno anche la componente nazionale e quella internazionale, con l’obiettivo di testare il coordinamento e l’attivazione del sistema di protezione civile oltre alle capacità d’intervento delle squadre operative europee, con la collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Esercito Italiano e della Regione Piemonte.

L’esercitazione, cofinanziata dalla Commissione Europea nel quadro dell’azione del Meccanismo Unionale, vede il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, come coordinatore di un consorzio composto da Austria, Francia, Montenegro, Serbia, Slovenia, a cui si unisce anche la partecipazione della Federazione Russa.

Domani, 7 giugno 2018, alle 10 si riunirà a Roma il Comitato Operativo della Protezione Civile, presieduto dal Capo del Dipartimento Angelo Borrelli che alle ore 16, insieme ai rappresentanti di tutte le componenti del sistema nazionale della protezione civile, sarà a Palmanova (UD) per la riunione di insediamento della Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), presso la Sede Regionale della Protezione civile friulana. All’incontro prenderanno parte anche il Vicepresidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi e l’Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin.

L’accesso degli operatori dell’informazione sarà consentito a partire dalle ore 15.30.

L’esercitazione e le iniziative collaterali possono essere seguite anche sui social media, con l’hashtag#Neiflex