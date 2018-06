Punta Campanella, torna il Battesimo del Mare: sabato prove gratuite di immersione

Sabato prossimo, 16 giugno, torna il “Battesimo del mare” nel Parco di Punta Campanella. L’iniziativa, giunta alla 5′ edizione, offre una prova gratuita di immersione a quanti fossero interessati. Saranno insegnate, da biologi e sub esperti, le tecniche basilari per immergersi. Un’occasione da non perdere per chi voglia avvicinarsi in tutta sicurezza al meraviglioso mondo sommerso.

Durante la mattinata, gli appassionati, o anche chi è semplicemente curioso di provare, potranno sperimentare questa nuova ed entusiasmante attività avvicinandosi così al mondo della subacquea ricreativa.

Si apprenderanno le basi per cominciare ad immergersi sott’acqua grazie ad alcune semplici indicazioni di natura teorica, seguite da una prova in acqua di circa 15 minuti. Ci si renderà subito conto di come può essere semplice e divertente, rispettando alcune basilari norme di sicurezza, muoversi e respirare sotto il mare indossando un’attrezzatura idonea. Le immersioni saranno supervisionate da guide ed istruttori altamente qualificati, come quelli del Diving Punta Campanella e delle associazioni J. Cousteau e Centro sub Torre del Greco.

Le attività – che si svolgeranno a partire dalle 9,30 presso la Cala di Puolo- sono gratuite, comprensive di attrezzature e prevedono un breve corso teorico e la prova in acqua.

Quest’anno l’evento si inserisce nella manifestazione E Viva il mare promossa dalla Grande Onda con il patrocinio dei comuni della costiera. Le iscrizioni, gratuite, si chiuderanno giovedì 14 e comunque fino ad esaurimento posti che sono limitati

L’iniziativa è aperta a tutti, tranne a chi a meno di 10 anni, mentre i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati. Per info, contatti e iscrizioni: www.puntacampanella.org – Attività educative – subacquea@puntacampanella.org