TV, Rai1: “Lineablu” e le avventure degli esploratori del blu

Il viaggio di Donatella Bianchi sulle coste e i mari più belli della nostra penisola raddoppia e va in onda anche la domenica mattina. Domenica 10 giugno alle ore 8.20 su Rai1 le telecamere di Lineablu entreranno nella casa di un grande esploratore del mare, Alberto Luca Recchi, l’uomo che ha fotografato gli abissi di tutto il mondo e che per primo ha organizzato una spedizione per cercare gli squali nel mediterraneo. Tra esperienze personali, ricordi di spedizioni avventurose e incontri ravvicinati con animali leggendari come lo squalo bianco, le balenottere del mediterraneo, o con quei giganti degli abissi che sono i capodogli, si mostrerà la bellezza mozzafiato degli abitanti del profondo blu. Poi ci si immergerà in un branco di squali con una delle più importanti studiose di oceani del mondo, Sylvia Earle.

Al largo dell’isola di Lampedusa si seguiranno le balene in quelle loro rotte tanto misteriose quanto millenarie. Si vedrà quanto l’inquinamento dovuto alle microplastiche può essere letale per animali che da milioni di anni abitano il nostro pianeta ma che adesso rischiano la vita ogni volta che scambiano un sacchetto di plastica per una preda. Si parlerà anche di amore nelle profondità marine. Come si accoppiano i pesci, le loro pratiche di seduzione, le tecniche di corteggiamento, alcune davvero stranissime. Poi, sempre con Alberto Luca Recchi, si cercherà di capire quali saranno, da qui a cinquant’anni, le nuove frontiere dell’esplorazione degli abissi.