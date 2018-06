TV, Rai5: “Nilo, re dei fiumi”, le montagne della Luna

È il fiume più lungo del mondo e lungo il suo corso ha ospitato una delle più affascinanti civiltà del passato, prima di diventare una risorsa economica fondamentale per molti paesi dell’Africa contemporanea. È il Nilo, protagonista della serie in tre episodi “Nilo, re dei fiumi”, che Rai Cultura trasmette da lunedì 11 giugno alle 14.55 su Rai5. Ciascun episodio è dedicato a una delle macro regioni che il Nilo attraversa nel suo percorso dalle sorgenti tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo al Mar Mediterraneo, per un racconto visivamente spettacolare della vita sulle sponde di quello che è riconosciuto come il ‘re dei fiumi’. Piante, animali e habitat diversi, cascate maestose e montagne inesplorate, tradizioni religiose e culture remote trovano spazio in ogni puntata, insieme a questioni legate allo sfruttamento delle risorse idriche, intorno alle quali gira l’economia di paesi come Etiopia, Sudan ed Egitto. Nel primo episodio, la ricerca delle misteriose sorgenti del grande fiume, nella catena montuosa del Ruwenzori, tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, seguendo il corso del fiume fino all’immenso lago Vittoria. Sarà un’occasione per conoscere piante e animali che vivono lungo il Nilo, in un ecosistema estremamente diversificato, che l’azione dell’uomo ha talvolta messo in pericolo.