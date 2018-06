Ricerca: il cane un rischio per future pandemie

I cani sono diventati un serbatoio per virus dell’influenza che provengono dai suini e che, con le mutazioni giuste, potrebbero arrivare all’uomo.

Una ricerca della Icahn School of Medicine, guidato da Adolfo Garcia-Sastre e pubblicato sulla rivista mBio, ha analizzato il DNA di 16 virus dell’influenza prelevati tra il 2013 e il 2015 da cani della Cina meridionale: è emerso che l’ animale potrebbe rappresentare un grande rischio per future pandemie .

