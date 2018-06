Ricerca: svelato il linguaggio segreto delle cellule

Il Politecnico di Losanna ha condotto uno studio, i cui risultati sono stati pubblicati su “Small“, utilizzando una minuscola videocamera (mille volte più piccola di una goccia di pioggia), che ha osservato il comportamento delle cellule e ha consentito di decifrarne il linguaggio segreto, fatto di molecole.

Le cellule hanno comportamenti unici: quando entrano in contatto con uno stimolo esterno producono diverse quantità di molecole e comunicano con le altre cellule in modo diverso. Oggetto dello studio è stato quindi il meccanismo che controlla il comportamento di ogni singola cellula.

Il team di esperti ha costruito una piccolissima videocamera, all’interno della quale è stata introdotta una cellula, che è stata osservata in azione: ne è stato registrato il comportamento in tempo reale fino a 12 ore consecutive, senza modificare il suo ambiente, controllando continuamente la quantità e il tipo di molecole prodotte.

In futuro si spera di poter riuscire a “selezionare le cellule immunitarie più forti per combattere una malattia“, ha spiegato uno degli autori dello studio.